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Yurdakul Ailesi, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Eşine Az Rastlanır Bir Başarıya İmza Attı

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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un başkanı anne, antrenörü oğlu, futbolcusu ise gelininden oluşan Yurdakul ailesi, futbol tutkusunu aile bağları ile birleştiriyor.

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un başkanı anne, antrenörü oğlu, futbolcusu ise gelinden oluşuyor. Yurdakul ailesi, futbola olan tutkularını sahaya yansıtıyor.

Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir hikayeye imza atan Yurdakul ailesi, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un bel kemiği durumunda. Aile, spor sevgilerini yalnızca günlük hayatlarında değil, saha içerisinde de yaşıyor. Anne Gökhan Yurdakul, kulüp başkanlığı görevini üstlenirken, oğlu Hakan Yurdakul takımın antrenörlüğünü yapıyor. Bu aile tablosuna gelin Ezgi Yurdakul'un da futbolcu olarak katılması hem saha içindeki, hem de aile bağlarını güçlendiren bir tablo oluşturuyor.

Hakan Yurdakul: "Hayal edemediğimiz bir şeyi yaşıyoruz"

Takımın antrenörü 43 yaşındaki Hakan Yurdakul, eşsiz bir deneyimin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yurdakul, "Annemin kulüp başkanı, eşimin ise futbolcu olduğu bir takımda antrenörlük yapmak hayal bile edemediğim bir durumdu. Annem yöneticim, ben hocayım ve eşim de şuanda içeride top oynuyor, çok farklı bir duygu. Bu bence dünyada tek olabilir. Keyif verici, eşim orada koşturuyor çok keyifli. Rakiplerimiz ile tanıştırırken 'eşim' ve 'annem' diye tanıştırırken onlar da şaşırıyor" dedi.

Ezgi Yurdakul: "Futbol hayalimi ailece gerçekleştiriyoruz"

Futbolcu 34 yaşındaki Ezgi Yurdakul ise bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade ederek, "İstanbul'dayken spor hayatına başladım. Bir kulüpte de oynamıştım. Sonrasında sporun içerisinde devam etti. Burada da takıma girdim ve bugün itibariyle başladım" diye konuştu.

Gökhan Yurdakul: "Kulüp yönetimi kolay değil ama ailece spora olan bağlılığımız bu süreci kolaylaştırıyor"

Kulüp başkanı Gökhan Yurdakul ise çocuklarının yanında hem yönetici hem de bir anne olarak destek olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Yurdakul, "Biz aile takımı kurmuş olduk. Çocuklarımın yanında olmak ve onları desteklemek benim için çok önemli. Kulüp yönetimi kolay bir iş değil, ama ailece spora olan bağlılığımız bu süreci kolaylaştırıyor. Teklif bana Hakan'dan geldi. Ben de düşünmeden kabul ettim. Biz zaten ailecek sporun içerisindeydik" cümlelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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