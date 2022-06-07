Yunusemreli Suzanna'dan Manisa'ya gümüş madalya - Haberler

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Yunusemreli Suzanna'dan Manisa'ya gümüş madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunusemreli Suzanna'dan Manisa'ya gümüş madalya

Yunusemre Belediyespor'un minik raketi Suzanna Solmaz, İzmir'de düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvasında ikinci olarak başarılarına yenisini ekledi.

Yunusemre Belediyespor'un minik raketi Suzanna Solmaz, İzmir'de düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvasında ikinci olarak başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonunda İzmir'de düzenlenen 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvasında Manisa'yı temsil eden Suzanna Solmaz, müsabakalarda ikinci olmayı başardı. Güçlü rakiplere karşı kürsünün ikinci sırasında kendisine yer bulan Suzanna, gelecek için büyük ümitler vermeye devam ediyor. 10 yaşındaki Suzanna'nın kendisinden iki yaş büyük sporculara karşı başarılı maçlar çıkardığını belirten Yunusemre Belediyespor Tenis Antrenörü Beytullah Solmaz, "Suzanna kendi yaş kategorisinde Türkiye'nin en iyi sporcularından biri. İzmir'deki turnuvada kendisinden iki yaş büyük sporculara karşı yarıştı. Madalyanın rengi altın olabilirdi ancak olmadı, gümüş madalya da bizim için çok değerli. Tenisin her daim destekçisi olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni başarılara odaklanan Suzanna, 20 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yapılacak 10 Yaş Tenis Turnuvası'nda madalya arayacak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre Manisa İzmir Tenis Spor Haberler

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