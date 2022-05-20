Yunusemreli Sümeyye dünya şampiyonu - Haberler

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Sümeyye Kaya, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Yunusemre Belediyespor'un Türk judosuna armağanı olan Sümeyye Kaya, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenen organizasyonda Dünya Şampiyonu oldu. Judo kadınlar 70 kiloda mindere çıkan Sümeyye, finalde Cezayirli rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Aynı zamanda Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Sümeyye Kaya, Yunanistan'da elde ettiği Gençler Avrupa Üçüncülüğüne, Okul Sporları Dünya Şampiyonluğunu da eklemiş oldu. Sümeyye'nin başarı merdivenlerini hızla tırmandığını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Altın kızımız zoru başarıp bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde spora ve sporcuya yapılan yatırımların en güzel meyvelerinden biri de bu dünya şampiyonluğu oldu. Elde ettiği başarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor