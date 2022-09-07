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Yunusemreli judocular Ümitler Balkan Şampiyonasına hazır

Spor Haberleri

Yunusemreli judocular Ümitler Balkan Şampiyonasına hazır

Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları Sura Nil Karasu ve Abdullah İnci, Kocaeli'de yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda madalya arayacak.

Yunusemre Belediyespor'un milli judocuları Sura Nil Karasu ve Abdullah İnci, Kocaeli'de yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda madalya arayacak.

Balkan Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası 10-11 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak. Müsabakalarda Yunusemre Belediyespor'un judocuları Sura Nil Karasu 52 kiloda, Abdullah İnci de 81 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, hazırlıklarını Yener Kahyalar Judo Salonu'nda madalya hedefiyle tamamlayan sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, Manisa'ya madalya ile döneceklerine inandıkları söyledi. Atmaca, "Sura ve Abdullah, Balkan Şampiyonası'na iyi çalıştı. Gidişatlarından umutluyuz. Milli takımda çok daha büyük işler başaracaklar. İnşallah Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarıyı ümitlerde de devam ettireceğiz. Sporcularımıza güvenimiz tam" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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