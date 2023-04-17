Yunusemreli judocular, Samsun'dan üç madalya ile döndü

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği'nden başarıyla döndü.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Gençler Türkiye Judo Birinciliği, 14-15 Nisan tarihlerinde Samsun'da yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un judocuları, 2 gümüş ve 1 bronz madalyaya imza atarak alkış aldı. Yunusemreli judoculardan İkranur Durak 52 kiloda, Sezin Recepçe 57 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, Fulya Ergen de 57 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, judoda milli takım seviyesinde gençler yetiştirdikleri için gururlu olduklarını söyledi. - MANİSA