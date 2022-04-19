Yunusemreli badmintonculardan 23 Nisan turnuvasında 23 madalya - Haberler

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Yunusemreli badmintonculardan 23 Nisan turnuvasında 23 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunusemreli badmintonculardan 23 Nisan turnuvasında 23 madalya

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, 23 Nisan Turnuvasında 23 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyesporlu badmintoncular, 23 Nisan Turnuvasında 23 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor, Badminton İl Temsilciği tarafından Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Badminton Turnuvasına 23 madalya ile damga vurdu. Mavi Beyazlı badmintoncular, 9-11-13 yaş kategorisinde 7 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 14 madalya alırken, 15-17 yaş kategorisinde ise 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya ile toplamda 9 madalya elde etti. Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, bol madalya dolu moralli bir turnuva geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Özel, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız birçok yaş kategorisinde kendinden büyüklere karşı çok iyi oynayarak ilk günden bu yana önemli mesafeler kat ettiklerini bizlere göstermiş oldular. Önümüzde Türkiye şampiyonaları var. Başarı yolunda durmadan devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı tebrik ederim, başarıları daim olsun. Emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bronz Madalya, Badminton, 23 Nisan, Spor, Haberler

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