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Yunusemreli Alanur Uşak'tan gümüş madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunusemreli Alanur Uşak'tan gümüş madalya ile döndü

Yunusemre Belediyespor'un gelecek vaat eden yetenekli taekwondocusu Alanur Hatice Topaç, Uşak'ta düzenlenen ANALİG Grup Müsabakalarında ikinci oldu.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor'un gelecek vaat eden yetenekli taekwondocusu Alanur Hatice Topaç, Uşak'ta düzenlenen ANALİG Grup Müsabakalarında ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları 22 - 24 Nisan tarihlerinde Uşak'ta yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor sporcusu Alanur Hatice Topaç, 59 kiloda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Alanur'u ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Katıldıkları her branşta Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydeden Alkan, altyapıya verdikleri önemle milli takım seviyesinde sporcular yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

Müsabakalarda Manisa kız ve erkek takımı, 9 il arasında ikinci olarak yarı finaller için Kocaeli'de yapılacak ANALİG Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre, gençlik, Manisa, Uşak, Spor, Haberler

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