Yunusemre U18 takımı Manisa'yı temsil edecek - Haberler

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Yunusemre U18 takımı Manisa'yı temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunusemre U18 takımı Manisa'yı temsil edecek

Yunusemre Belediyespor U18 Futbol Takımı, 12-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları için Çanakkale'de ter dökecek.

Yunusemre Belediyespor U18 Futbol Takımı, 12-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları için Çanakkale'de ter dökecek.

Manisa U18 Futbol Ligi'nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası'na yazdıran Yunusemre Belediyespor'un mücadele edeceği grup merkezi belirlendi. Buna göre Mavi Beyazlılar, 12 - 15 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de yapılacak Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Müsabakalarında mücadele edecek. Yunusemre Belediyespor müsabakalarda İstanbul (2), Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Grup merkezinin hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Arif Alkan, Manisa'yı başarıyla temsil edeceklerine inandıklarını söyledi. Sentetik zeminde oynanacak olan müsabakaların kura çekimi ise 11 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çanakkale, Yunusemre, Manisa, Mayıs, Spor, Haberler

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