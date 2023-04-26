Yunusemre'nin rakibi Aziziye

Yunusemre Belediyespor Hentbol Takımı'nın, 2. Lig play-off turundaki rakibi Erzurum temsilcisi Aziziye Belediyesi Termalspor oldu.

Türkiye Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un play-off'taki rakibi çekilen kura sonucu belirlendi. Mavi-beyazlı ekibin rakibi Erzurum temsilcisi Aziziye Belediyesi Termalspor oldu. Aziziye Termal, G Grubu'nu 15 puanla lider tamamlamıştı. Yunusemre Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor arasındaki play-off müsabakası, 16 Mayıs Salı günü saat 13.00'te Burdur MAKÜ Spor Salonu'nda oynanacak. 1. Lig'e Yükselme play-off müsabakalarının 16-19 Mayıs tarihlerinde Burdur'da oynanacağını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, play-off'ta da Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydederek, "Play-off turuna yükselerek tarihimizde bir ilki başarmıştık. Şimdi bu turda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Aziziye maçından galip ayrılacağımıza inanıyor, teknik heyetimize ve sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. - MANİSA