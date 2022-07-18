Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yunusemre'de çocuklar cimnastikle geleceğe hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu cimnastik branşına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Yunusemre Belediye spor Yaz Spor Okulu cimnastik branşına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulu çalışmalarına devam eden Yunusemre Belediyespor'da cimnastik branşına olan ilgi günden güne artıyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Spor Salonu'nda haftanın iki günü çalışan çocuklar, geleceğe temel cimnastik eğitimi ile en iyi şekilde hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Cimnastik Antrenörü Esran Öten, çalışmaların çok iyi ilerlediğini belirterek, yaz spor okulu ile ahlaklı ve spor kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocukların erken yaşta cimnastik eğitimi almasının önemine vurgu yapan Öten, "5-10 yaş grubunda yaz spor okulu cimnastik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız istekli ve mutlu. Antrenmanlara severek geliyorlar. Cimnastik, her yaştan insanın yapması gereken olimpik bir spordur, sporların temelidir. Bu yüzden çocuklarımızı erken yaşta cimnastik ile buluşturmak gerekiyor. Çocuklarımızın hareket yeteneğini geliştirmesi, atletik görünüme sahip olması, spor altyapılarının güçlenmesi açısından cimnastik çok faydalı bir spor. Tüm çocuklarımızı cimnastik yaz spor okulumuza bekliyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çocuk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title