Yunusemre Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi ikinci bitiren Yunusemre Belediyespor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti. Yunusemre Belediyespor'un ön eleme turundaki rakibi Balıkesir'in Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor oldu.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi ikinci bitiren Yunusemre Belediyespor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Yunusemre Belediyespor'da Türkiye Kupası heyecanı yaşanıyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta ikinci olan mavi-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi ikinci bitiren takımlara yönelik aldığı kararla Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Yunusemre Belediyespor'un ön eleme turundaki rakibi Balıkesir'in Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor oldu. Müsabaka, 17 Eylül Pazar günü saat 15.30'da Muradiye Futbol Sahası'nda oynanacak.

Yunusemre Belediyespor, bu tarihi müsabakada rakibini geçmesi halinde 3. Lig takımlarının yer aldığı 1. eleme turunu 26-27-28 Eylül tarihlerinde oynayacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacak olmaktan onur duyduklarını belirterek, "2014 yılında kurulan kulübümüz, 9 yıllık mazisinde bir ilki yaşıyor. Geçen sezon şampiyonluğu kaçırarak üzüntü yaşamıştık. TFF'nin tüm ikincileri Ziraat Türkiye Kupası'na davet etmesi bizlere teselli oldu. Organizasyonda Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Kulübümüzü bu noktalara taşıyan başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA