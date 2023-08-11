Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu'nda İkizler Milli Takım Hedefine Odaklandı

Yunusemre Belediyespor'un yaz spor okulunda kurs gören ikizlerden Bahar ve Nisanur İyitürk voleybolda, Efe ve Yiğit Elbir ise hentbolda milli takım formasını giymeyi hedefliyor.

Yunusemre Belediye spor'un yaz spor okulunda kurs gören ikizlerden Bahar ve Nisanur İyitürk voleybolda, Efe ve Yiğit Elbir ise hentbolda milli takım formasını giymeyi hedefliyor.

Yunusemre Belediyespor'un yaz spor okulu kursları 15 branşta tüm hızıyla devam ederken, voleybol ve hentbolda kurs gören ikizlerin istek ve çalışkanlığı ise dikkat çekiyor. Voleybolda 2012 doğumlu Bahar ve Nisanur İyitürk, hentbolda 2011 doğumlu Efe ve Yiğit Elbir'in gelecekteki en büyük hedefi milli takım formasını giymek. Yaz spor okulu ile ilk kez sporla tanıştıklarını belirten ikizler, çalışmalardan keyif aldıklarını, önümüzdeki yıllarda lisanslı oynayarak başarılı sporcular olmayı hayal ettiklerini söyledi. İkizlerin yaz spor okuluna renk kattığını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater de Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle binlerce çocuk ve gence birçok branşta fırsat sunarak onları Türk sporuna kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. - MANİSA