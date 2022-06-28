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Yunusemre'nin Sultanları Marmaris kampında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunusemre'nin Sultanları Marmaris kampında

Yunusemre Belediyespor'un kız voleybolcuları, 2022-2023 sezonuna Marmaris'te hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyespor'un kız voleybolcuları, 2022-2023 sezonuna Marmaris'te hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyespor minik-küçük yaş grubu voleybolcuları, yeni sezona Marmaris'te hazırlanıyor. 26 Haziran'da kampa başlayan Mavi Beyazlılar, günde çift idman yaparken hem eğlenerek öğreniyor hem de bol bol güç depoluyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, kampın çok faydalı geçtiğini söyledi. Çocukların moral, motivasyon ve kaynaşmalarını artırmak amacıyla kampı organize ettiklerini kaydeden Çarıkçı, "Kampımız iyi geçiyor. Günde çift idmanla çalışıyoruz, çeşitli aktivitelerle de keyifli anlar yaşıyoruz. Kampımızı 30 Haziran Perşembe günü tamamladıktan sonraki haftada ise yaz okullarımızın startını vereceğiz. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ile Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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