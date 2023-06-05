Yunusemre Belediyespor'un Minik Judocusu Poyraz Çakal Gümüş Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un minik judocusu Poyraz Çakal, Balıkesir'de düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 2 - 4 Haziran tarihlerinde 70 ilden bin 400 sporcunun katılımıyla Balıkesir'de yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un altyapı sporcusu Poyraz Çakal, 50 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. Poyraz Çakal, elde ettiği gümüş madalya ile milli takıma seçildi ve 16-18 Haziran tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Öte yandan şampiyonada mücadele eden Yunusemreli judoculardan Erdem Topuz 46 kiloda Türkiye 5'incisi, Oğuzhan Uygun 30 kiloda Türkiye 7'ncisi, Aydın Giray Zeytin de 30 kiloda Türkiye 9'uncusu olarak kulübün gelecek yıllardaki umudu oldu. - MANİSA