Yunusemre Belediyespor Ümitler Judo Mix Takımı 1. Etapı 7. sırada tamamladı

Yunusemre Belediyespor Ümitler Judo Mix Takımı, Konya'da yapılan Ümitler Judo Mix 1. Lig 1. Etap Müsabakaları'nda 7. sırada yer aldı. Takımın antrenörü, ikinci etapta daha iyi bir performans sergilemek istediklerini belirtti.

Yunusemre Belediyespor Ümitler Judo Mix Takımı, 20 kulübün katılımıyla Konya'da yapılan Ümitler Judo Mix 1. Lig 1. Etap Müsabakaları'nı 18 puanla 7'nci sırada tamamladı.

Yunusemre Belediyespor Ümitler Judo Mix Takımı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 21-22 Ekim tarihlerinde Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix 1. Lig 1. Etap Müsabakaları'nda Manisa'yı başarıyla temsil etti. Çeşitli illerden 20 kulübün mücadele ettiği ligin ilk etabında oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Mavi Beyazlı judocular, topladıkları 18 puanla ilk etabı yedinci sırada tamamladı. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, ilk etaptaki performansın ilerisi için umut verdiğini söyledi. İyi takımlara karşı altyapı kadrosuyla mücadele ettiklerini kaydeden Akdemir, "Transfer yapmadan, kendi öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızla ilk etabı ilk 7 içinde bitirdik. Takımımızı kutluyorum. Bu performansı daha yukarı taşıma gayretinde olacağız. İkinci etabı da başarıyla geçip ligi ilk 4 içinde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Ümitler Judo Mix 1. Lig 2. Etap Müsabakaları 24-25 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak. - MANİSA