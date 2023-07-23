Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Dünya Şampiyonası'na katılacak

Yunusemre Belediye spor'un başarılı tekvandocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Milli Takım Seçmesi'nde birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediye spor'un Türkiye şampiyonu tekvandocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Bursa'da yapılan Yıldızlar Milli Takım Seçmesi'nde birinci olarak 28-31 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 1.60 santimetre Ay-yıldızlı formayı giyecek olan Selvinaz, elde ettiği başarıyla Manisa tekvando camiasını sevince boğdu. Yunusemre Belediye spor Kulüp Başkanı Arif Alkan, tekvandonun madalya kazanılması çok zor bir spor branşı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de yüzlerce kulüp arasından zoru başararak Dünya Şampiyonası'na sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk tekvandosuna yeni bir yetenek kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Alkan, "Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 9 maç kazanıp şampiyon olan, ardından milli takım seçmelerini de kazanmayı başaran Selvinaz kızımızı ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bir haftada çifte sevinç yaşadık. Çok mutluyuz. Sporcumuzun uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA