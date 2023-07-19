Yunusemre Belediyespor Taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran Altın Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Selvinaz Küçükcankurtaran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Bursa'da organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Manisa'ya altın madalya kazandırdı. 1.60 santimetre üst üste 9 maç kazanarak kategorisindeki 317 sporcu arasından Türkiye şampiyonu olan Selvinaz, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nın yolunu açtı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda 28-31 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde yapılacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na katılmaya çok yakın olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz, "Uzun soluklu müsabakalar zinciri sonrasında çok anlamlı bir madalya elde ettik. Selvinaz bu şampiyonluğu disiplinli çalışmayla hak ederek elde etti. Manisa taekwondosu adına da çok önemli bir başarıya imza attı. Yürekten kutluyorum. Altın madalya şehrimize hayırlı olsun. Harika bir performans ortaya koyan sporcumuzun Ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA