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Yunusemre Belediyespor, Madenci Kupası'nda büyük başarı elde etti

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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Zonguldak'ta düzenlenen 7. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda 4 kupa ve 21 madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Zonguldak'ta düzenlenen 7. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda 4 kupa ve 21 madalya elde ederek Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Zonguldak'ta yapılan 7. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda kupa ve madalyaları topladı. Süper minikler, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde mücadele eden mavi-beyazlılar, turnuvadan 4 kupa ve 21 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Yunusemreli judocular, büyük kadınlarda 3 altın, 1 gümüş, büyük erkeklerde ise 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak her iki kategoride takım halinde şampiyon oldu. Süper miniklerde 1 altın, 1 gümüşün yanı sıra miniklerde 2 altın, 1 gümüş ve 5 madalya alan, erkekler genel sıralamada takım halinde ikinci olan Yunusemre Belediyespor, yıldızlarda ise 1 altın, 2 bronzla takım halinde üçüncü oldu. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Fatma Atmaca, yoğun katılımın olduğu turnuvada şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Verimli bir turnuva geçirdiklerini kaydeden Atmaca, "Altyapıdan büyük hedefler belirledik. Sıkı çalışıyoruz. Yeni yılda beklentimiz çok fazla. İnşallah daha iyi yerlerde oluruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre Zonguldak Manisa Turnuva Spor Güncel Haberler

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