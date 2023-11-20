Yunusemre Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Kütahya İl Özel İdarespor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Yıldızspor 45 FK ise liderlik koltuğunu kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden 3 takımdan Yunusemre Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini alırken, Yıldızspor 45 FK ilk mağlubiyetini alarak liderlikten oldu. Manisa 1965 Spor Kulübü ise haftayı bay geçen takım oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle kapattı.

Yunusemre'den 3 puan siftahı: 2-1

Yunusemre Belediyespor, BAL 4. Grup 7. haftada ağırladığı Kütahya İl Özel İdarespor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Aldığı galibiyetle Yunusemre Belediyespor, 15 takımlı ligde 4 puanla 12. Sıraya yükseldi. Mavi Beyazlı ekip haftaya Afyonkarahisar temsilcisi Emirdağspor'un konuğu olacak.

Grupta namağlup takım kalmadı

Haftaya lider giren Yıldızspor 45 FK ise Tire 2021 FK deplasmanında 2-0 mağlup olarak hem ligdeki ilk yenilgisini aldı hem de liderlik koltuğundan oldu. 7 maç sonunda topladığı 14 puanla lider Çeşme Belediyespor'la aynı puan ve averajla 2. sırada yer alan Yıldızspor 45 FK, 26 Kasım Pazar Günü kendi evinde Belediye Bolvadinspor'u ağırlayacak.

Haftayı bay geçen Manisa 1965 Spor Kulübü ise 26 Kasım Pazar Günü deplasmanda Asarlık Gençlikspor'un konuğu olacak. Manisa 1965 Spor Kulübü 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla ligde 8. sırada yer alıyor. - MANİSA