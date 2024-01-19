Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Kadir Kadiroğlu Gümüş Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un genç güreşçisi Kadir Kadiroğlu, Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde gümüş madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un genç güreşçisi Kadir Kadiroğlu, Zonguldak'ta düzenlenen 2023-24 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği'nde 48 kiloda gümüş madalya kazandı. Yunusemre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Kadir Kadiroğlu, elde ettiği madalyayla başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadir'in gelecekte milli takıma yükseleceğine inandıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Altyapıdan yetiştirdiğimiz kıymetli güreşçimiz Kadir Kadiroğlu'nun başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Geçen yıl hem okul sporlarında ikinci hem de federasyonun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmişti. Bu yıla da ikincilik madalyası ile başlayan sporcumuzun Türkiye şampiyonu olup Ay-yıldızlı mayoyu giyeceğine yürekten inanıyoruz. Sporcumuzu, emeği geçen antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MANİSA