Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Türkiye Şampiyonasından 3 Madalya İle Döndü

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Yozgat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü. Şampiyonada Furkan Akgün altın, Ahmet Yiğit Efe ve Hasan Hüseyin Akbıyık ise bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Yozgat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, 2023 yılındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yozgat'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi 11-12-13 Yaş Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Yunusemreli güreşçiler, şampiyonadan 1 altın, 2 bronz madalya ile döndü. Furkan Akgün, 38 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Ahmet Yiğit Efe 52 kiloda, Hasan Hüseyin Akbıyık da 62 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Bu sezonun finali muhteşem oldu. Kısa zamanda iyi işler çıkardık. Sporcularımız, Türkiye'nin gözdesi oldu. İnşallah daha fazla çalışıp milli takıma sporcular göndereceğiz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, kıymetli antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu. - MANİSA