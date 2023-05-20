Yunusemre Belediyespor'da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor

Manisa'da çok sayıda spor branşına hizmet veren Yunusemre Belediyespor, '2023 Yılı Yaz Spor Okulu' kayıtlarına 22 Mayıs Pazartesi günü start veriyor. 15 branşta kurs açacak olan mavi-beyazlılar'da judo, wushu, güreş, badminton, hentbol, taekwondo ve atletizmde ücretsiz kurslar verilecek. Futbol, yüzme, voleybol, basketbol, okçuluk, tenis, jimnastik ve satranç branşlarındaki kurslar ise ücretli olacak.

Bu yıl 15 branşta kurs açan Yunusemre Belediye spor'da Yaz Spor Okulu kayıtları 22 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Manisa'da çok sayıda spor branşına hizmet veren Yunusemre Belediyespor, '2023 Yılı Yaz Spor Okulu' kayıtlarına 22 Mayıs Pazartesi günü start veriyor. 15 branşta kurs açacak olan mavi-beyazlılar'da judo, wushu, güreş, badminton, hentbol, taekwondo ve atletizmde ücretsiz kurslar verilecek. Futbol, yüzme, voleybol, basketbol, okçuluk, tenis, jimnastik ve satranç branşlarındaki kurslar ise ücretli olacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, kayıt işlemlerinin Yunusemre Belediye hizmet binasında gerçekleştirileceğini ifade ederek, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşlara erken kayıt çağrısında bulundu.

Geçen yıl kurslara rekor seviyede ilgi olduğunun altını çizen Alkan, "Bu yıl da çocuk ve gençlerimizi sporla buluşturmak için seferberiz. Yaz Spor Okulu kayıtlarımız 22 Mayıs'ta başlıyor. Kurslarımız ise 19 Haziran-8 Eylül tarihlerinde uzman antrenörlerimiz gözetiminde yapılacak. Velilerimizi yığılma yaşanmaması açısından erken kayıt yaptırmaya davet ediyoruz. Velilerimiz, belediyemize gelerek kayıt yaptırabilir, detaylı bilgi edinebilirler. Spora her daim destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA