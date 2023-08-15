Yunusemre Belediyespor, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, takıma başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, yeni sezona 'merhaba' dedi. Sezonun ilk antrenmanını Teknik Direktör Suat Avcı yönetiminde Karaali Tesisleri'nde yapan mavi-beyazlılar, yenilenen kadrosuyla Manisa'yı başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Antrenmanı ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, takıma yaptığı konuşmada, yeni sezonun hayırlı geçmesi temennisinde bulunarak, "Dürüstlükten, iyi niyetten ve adamlıktan ayrılmayalım. İnşallah güzel bir sezon geçirirsiniz. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Ligde üst sıraları hedeflediklerini kaydeden Teknik Direktör Suat Avcı ise daha önceden izlenip de beğenilen, ligi iyi tanıyan, genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım oluşturduklarını söyledi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Taşdemir, Mehmet Aydın, Sportif Direktör Sedat Öngider, Genel Kaptan Aladdin Erdoğan, Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş ve U18 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Levent Holinar birlikte izledi. - MANİSA