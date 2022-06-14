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Yunusemre Belediyesinden geleceğin hentbolcularına davet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunusemre Belediyesinden geleceğin hentbolcularına davet

Yunusemre Belediyespor, geleceğin hentbolcularını Türk sporuna kazandırmak amacıyla ücretsiz yaz spor okulu açtı.

Yunusemre Belediye spor, geleceğin hentbolcularını Türk sporuna kazandırmak amacıyla ücretsiz yaz spor okulu açtı.

Yunusemre Belediyespor, hentbol altyapısındaki çalışmalarına hız verdi. Bu yaz 15 branşta yaz spor okulu açan mavi-beyazlı kulüp, kız ve erkeklerde 2010- 2011-2012 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençleri ücretsiz yaz spor okulu hentbol eğitimine davet etti. Konuyla ilgili bilgi veren Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, Manisa ve Türk hentboluna yetenekli sporcular kazandırmak istediklerini söyledi. Kayıtların Yunusemre Belediyesi'nde devam ettiğini kaydeden Onater, "Altyapı ağırlıklı olan Hentbol Erkek A Takımımızın Afyonkarahisar'da 2. lige yükselmesi, Manisa'da hentbol branşına ilgiyi daha da artıracak. Küçük yaş gruplarımızdan da umutluyuz. Kız ve erkek takımlarımızın başarı potansiyeli yüksek. Hentbol oynamak isteyen 2010-2011-2012 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençlerimizi kulübümüzün yaz spor okuluna bekliyoruz. Antrenörlerimiz Vedat Öcal ve Alper Akay ile birlikte bu yıl yaz spor okulumuzdan yetenek tespitlerini yaparak çocuklarımızı elit takımlarımıza kazandırmayı planlıyoruz. İnşallah yeni yeteneklerle başarılarımızı artarak sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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