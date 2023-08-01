Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Madalyalarla Döndü

Yunusemre Belediyesi'nin yağlı güreşçileri, iki ayrı organizasyondan bir gümüş ve bir bronz madalya ile dönerek farkını ortaya koydu. Güreş ekibi, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Yunusemre Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin yağlı güreşçileri, iki ayrı organizasyondan bir gümüş ve bir bronz madalya ile dönerek farkını ortaya koydu.

Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi-Beyazlı takımın güreşçileri, iki ayrı ilde organize edilen güreşlere damga vurarak bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı. Güreş ekibinden Bilal Efe Karacaoğlu, Isparta'da düzenlenen Uluborlu Yağlı Güreşleri'nde deste küçük boyda 2'nci olurken, Melih Özdemir de Muğla'da yapılan Kavaklıdere 29. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük boyda 3'üncü oldu. Gurur dolu bir haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Antrenörü Ali Gökçen, 19-20 Ağustos'ta bu yıl 8'incisi düzenlenecek Yunusemre Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne madalya için hazırlandıklarını belirtirken, takıma desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA