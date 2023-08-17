Yunusemre Belediyesi Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor. 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun kortej yürüyüşü yarın yapılacak. Bu yıl da sporseverleri ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güreşseverleri Yuntdağı'na davet etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6. etabı olan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 - 20 Ağustos tarihlerinde Ortaköy Er Meydanı'nda yapılacak. Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde tek ilçe belediyesi, Ege Bölgesi'nde ise tek belediye olan Yunusemre Belediyesi, 76'sı başpehlivan olmak üzere bin 380 pehlivanı ağırlayacak. Organizasyon öncesi 18 Ağustos Cuma günü kortej yürüyüşü düzenlenecek. 8. kez güreşseverleri Yuntdağı'nda buluşturacaklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ata sporunu seven tüm sporseverleri organizasyona davet etti. Başkan Çerçi, yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri organizasyonumuzu 19 - 20 Ağustos'ta düzenliyoruz. 18 Ağustos'ta da kortej yürüyüşümüzü yapacağız. Bu ligin heyecan katacağına inanıyoruz. Tesisimizle, ekibimizle çok başarılı organizasyonlara imza attık. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki büyük bir seyirci katılımı olacak. 14 kategoride bin 380 sporcuyu ağırlayacağız. Bunların 76'sı Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları Tüm sporcularımızı ve sporseverlerimizi organizasyonumuza davet ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA