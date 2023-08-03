Yunusemre Belediye Başkanı Vali Karadeniz'i Güreşlere Davet Etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek bu yıl 8. kez düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine kırmızı dipli mumla davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek bu yıl 8. kez düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine kırmızı dipli mumla davet etti.

Yunusemre Belediyesi'nin güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar sürüyor. 19-20 Ağustos'ta Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenecek organizasyon öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa protokolüne ziyaretlerine Vali Yaşar Karadeniz ile başladı. Başkan Çerçi, Vali Karadeniz'e yağlı pehlivan güreşlerinin sembolü olan kırmızı dipli mum ve davetiye vererek Türkiye'nin en rağbet gören organizasyonları arasında yer alan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti. - MANİSA