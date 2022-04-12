Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi - Haberler

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Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi

Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının yıpranan zeminini sentetik çim ile yenileyerek çocukların kullanımına sundu.

Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının yıpranan zeminini sentetik çim ile yenileyerek çocukların kullanımına sundu.

Gölcük Belediyesi, çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak Yunus Emre Mahallesi 717. Sokak'ta bulunan futbol sahasının yıpranan zemini, sentetik çim ile değiştirilerek yenilendi. Kısa sürede tamamlanan çalışma ile yenilenen futbol sahası çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu. - KOCAELİ

Yunus Emre Mahallesi'ndeki saha yenilendi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölcük Belediyesi, Futbol, Spor, Haberler

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