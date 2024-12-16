Yunus Akgün, Trabzonspor Maçında Gol Atarak Sezonun 4. Gol Sevincini Yaşadı
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trabzonspor ile oynanan maçta attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 4'e, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını ise 5'e yükseltti.
Galatasaraylı futbolcusu Yunus Akgün, Trabzonspor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'de bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunuyor.
Trendyol 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 29. dakikasında Dries Mertens'in ara pasında sağ kanatta topu alan Yunus ekibini geçip ceza yayının sağ tarafından meşin yuvarlak ağlara gitti ve Galatasaray 2-1 öne geçti.
24 yaşındaki futbolcu bu golle, Süper Lig'deki gol sayısı 4'e çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gol atan Akgün, toplamda 9 gole ulaştı.
Müsabakaya 11'de başlayan Yunus Akgün, yerini 75. dakikada Victor Osimhen'e bıraktı. - İSTANBUL