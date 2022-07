Yunus Akgün: Şampiyon olmak istiyoruz

"Bu formayla yeniden sahada olduğum için ve gol attığım için çok mutluyum"

"Geçen seneki performansımın üstüne çıkmak istiyorum"

Serhan TÜRK / HARTBERG (Avusturya), - Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, "Galatasaray formasıyla yeniden sahada olduğum için yeniden bu formayı giydiğim için ve gol attığım için çok mutluyum. İnşallah Galatasaray'a çok katkı sağlamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, istiyoruz" dedi.

Geçen sezonu unutturmak istediklerini belirten Yunus, "İstemediğimiz bir sezondu. Galatasaray her zaman sahaya kazanmak için çıkar, şampiyonluk için çıkar. Bize her zaman destek olsun taraftarlarımız ve destek olmayı bırakmasınlar. Lig maçlarında her zaman yanımızda olsunlar. Stadı dolduralım, bu sene şampiyon olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.