Yunus Akgün, Okan Buruk'u kendisi için büyük bir şans olarak görüyor

Geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla A Milli Takım'a seçilen Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un kendisi için bir şans olduğunu söyledi.

Adana temsilcisinde iyi bir sezon geçiren ve sarı-kırmızılı takıma dönen genç futbolcu, GS TV'de Serbay Şenkal'ın sunduğu programda açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk'un da kendisi gibi Galatasaray'ın altyapısından yetiştiğini hatırlatan Yunus, "Okan hocam beni en iyi anlayacak kişi. Benim için büyük bir şans. Çünkü aynı yollardan geçtik. Beraber inşallah şampiyonluk yaşarız. Başakşehir'deki arkadaşlarım hep, 'Çok özel hoca.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2007'de geldiğini aktaran 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'da kaptanlık hayalim var. Uzun yıllar oynadıktan sonra bunun olacağına eminim." diye konuştu.

Yunus Akgün, Adana temsilcisinde iyi bir sezon geçirdiğine değinerek, "Benim için rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezonumda böyle şeyler yaşadım, çok gururluyum. Çocukluk hayalim A Milli Takım'a gittim ama önemli olan kalıcı olmak." açıklamasını yaptı.

"Hemen gitmeyi kendime yakıştıramam"

Sarı-kırmızılı futbolcu, altyapısından yetiştiği kulübüne katkı sağlamadan yurt dışına transfer olmayı kendisine yakıştıramayacağını dile getirdi.

Yunus, başarı için aile ortamı oluşturmaları ve oyuncuların takımı sahiplenmesi gerektiğini belirterek, "Genç oyuncular Türkiye'de şans bulamadığı için yurt dışına çıkmak istiyor. Ancak önce yetiştiğin yere katkı sağlamak önemli. Hemen gitmeyi kendime yakıştıramam. Önce Galatasaray'da oynayıp sonra Avrupa'ya gidebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor'a kiralık gitmesiyle ilgili Yunus Akgün, "Galatasaray'dayken önümdeki oyuncular çok iyilerdi. Takım şampiyonluğa oynadığı için gereken şansı bulamıyordum. Oynamam gerektiği için hocamla konuştum ve kiralık olarak gitme kararı aldım." şeklinde görüş belirtti.

Maç ile antrenmanın farkından bahseden genç futbolcu, "Maç yapmak çok farklı. Antrenman yaparak olmuyor, kondisyon elde edemiyorsun. Gençlerin muhakkak oynayacakları yerlere gitmesi gerekiyor, ben buna müthiş bir örneğim. Oynadım ve bir yılda milli takıma yükseldim." ifadelerini kullandı.

"Kerem solda, ben sağda..."

Yunus Akgün, geçen sezon Galatasaray'da etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ile uyumlarının taraftarı heyecanlandırdığını söyledi.

Okan Buruk'un şans vermesi durumunda kanatlarda Kerem ile oynayabileceğini vurgulayan Yunus, "Kerem solda, ben sağda taraftarımızı çok heyecanlandıracağımızı düşünüyorum. Çok mesaj alıyoruz, beklenti çok yüksek ve bunun bilincindeyiz. Sağlı sollu oynamak için maçların da hemen başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

A Milli Takım'da Kerem ile gösterdikleri performansı örnek veren sarı-kırmızılı futbolcu, "Milli takımdaki gol güzel bir emsal oldu. Birbirimize çok gol attırabiliriz. Özelliklerimiz insanlara heyecan veriyor. Kerem solu bırakmak istemiyor ben de sağı bırakmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Dripling özelliğini sevdiğini anlatan Yunus, "En iyi sağ açıkta rahatım ancak 10 numarada, sol açıkta da oynarım." dedi.

Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla Galatasaray'a gol attığı anları ise "15 yıl Galatasaray'da top oynadım. Maçtan bir gün önce çok heyecanlıydım. Gol attıktan sonra sevinmek bana yakışmazdı. Gol atınca hatta gözyaşı döktüm. Çok tuhaf bir duyguydu." diyerek anlattı.

Galatasaray maçında iyi oynamamasının spekülasyonlara neden olabileceğinin altını çizen Yunus, "Maçtan sonra çok kötü oldum. Kazanınca değişik hissettim ama kendimi göstermem lazımdı. Ben geliyorum çünkü." diye konuştu.

Fiziksel olarak Antoine Griezmann'a benzetildiğini söyleyen Yunus Akgün, kendisine Lionel Messi'yi örnek aldığını belirterek, "Messi'nin ayağına top gelince herkes heyecanlanıyor. Benim de amacım o." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'dan takım arkadaşı İtalyan Mario Balotelli ile ilgili düşüncelerini aktaran Yunus, "Balotelli hiç düşünüldüğü gibi bir karakter değil. İnsanlarda başka bir algı var ama alakası yok. Böyle bir adam olamaz. Adana'da hiçbir sıkıntısı olmadı. O, birlikte oynadığım en iyi futbolcu. Antrenmana bir gün geç kalmadı, gençlere ilgisi çok iyi. Sürekli gelip bizlerle konuşur. Onunla oynadığım için şanslıyım." diyerek sözlerini tamamladı.???????