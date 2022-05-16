Yunus Akgün: Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı - Haberler

ADANA (DHA) - Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, "Ben Galatasaray'da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray'da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana ekibinde kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Duygusal bir maç oynadığını belirten genç oyuncu, "Galibiyet için gelmiştik ama güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Benim açımdan duygusal bir maçtı. Taraftarlar beni maçtan önce ve sonra alkışladı. Çok teşekkür ediyorum onlara. Kontratım var ve seneye döneceğim Galatasaray'a. Döndüğümde neler olacak hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunun altını çizen Yunus Akgün, "Benim Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşmem var. Tabii ki Galatasaray'a dönüp şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Ben Galatasaray'da büyüdüm. Çocukluğum da Galatasaray'da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı" diyerek sözlerini noktaladı.