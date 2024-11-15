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Yunus Akgün: 'Galler İyi Bir Takım, Ancak Kazanacağımıza İnanıyorum'

Yunus Akgün: 'Galler İyi Bir Takım, Ancak Kazanacağımıza İnanıyorum'
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Haberler
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A Milli Takım oyuncusu Yunus Akgün, Galler ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, Galler'in kaliteli bir takım olduğunu söylese de taraftar desteği ile maçı kazanacaklarına inandığını ifade etti.

A Milli Takım oyuncusu Yunus Akgün, Galler'in iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağımızı umuyorum" dedi.

Yarın Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Kayseri'ye geldi. Havaalanından otobüsle maçın oynanacağı Kadir Has Stadyumu'na gelen futbolcular, saha da yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında düzenlenen basın toplantısında katılan A Milli Takım oyuncusu Yunus Akgün, "2 kamp önce milli takıma gelememiştim. Hocamla bunu konuşmuştuk. Ben süre bulmuyordum. Hocam bunu söylediğinde hırslanmıştım. O süreçte kendi ekibim olduğu için ekstra çalışma fırsatım olmuştu. Kerem'in transferinde şans buldum ve iyi değerlendirdim. Benim için bir iyi bir süreç başladı. Her şey iyi gidiyor. Yarın ki maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Yarın bizim için önemli bir maç. Kazandığımızda lider olarak gruptan çıkacağız. Maça iyi hazırlandık. Galler iyi bir takım. Taraftarımızın desteği ile kazanacağımızı umuyorum. Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Çok kaliteli bir takımız ve güzel bir ekip oluşturduk. Oynadığımız maçtan verim alıyoruz. Herkes çok keyifli. Dünya kupasına katılmak çok önemli. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Akgün, "Adana Demirspor'da sağ açıkta oynamıştım, forvet arkası da oynatmıştı. Kerem'in transferinden sonra Okan hocamla da konuştum. Hocam Sol açıkta bana görev vermek istedi. Ondan sonraki süreçte beni sol kanat denedi. İyi performans gösterdikten sonra devam etti. Sol kanatta oynamaya alışık değilim. Bana nerede görev verirse versin orada görevimi en iyi şekilde yapmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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