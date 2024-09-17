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Yunus Akgün Bu Sezon İlk Gol Sevinci Yaşadı

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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Gaziantep FK'ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelede 26. dakikada Dries Mertens'in asistinde topu ağlarla buluşturan Akgün, takımını 2-0 öne geçirdi.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Gaziantep Fk'ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park'ta Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Michy Bathuayi'nin verdiği topu alan Yunus, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Süper Lig'de 5 maçta da forma giyen Yunus 2'sine 11'de başladı.

Karşılaşmada 11'de görev alan Yunus Akgün 72. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dries Mertens Gaziantep FK Galatasaray Yunus Akgün 3-sayfa Futbol Spor

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