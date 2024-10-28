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Yunus Akgün Beşiktaş Derbisinde Galatasaray Taraftarına 3'lü Çektirdi

Yunus Akgün Beşiktaş Derbisinde Galatasaray Taraftarına 3'lü Çektirdi
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Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini korurken, futbolcu Yunus Akgün, maç sonrasında taraftarıyla birlikte sevincini paylaşmak için 3'lü poz verdi.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Beşiktaş derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile oynadı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Son düdüğün çalmasının ardından Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti tribünlere giderek taraftarıyla birlikte kutladı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Yunus Akgün taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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