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Yunus Akgün, Alanyaspor Maçında 2. Golünü Attı

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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'a karşı oynanan maçta 28. dakikada attığı golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Yunus Akgün attı. Müsabakanın 28. dakikasında Gabriel Sara'nın orta sahanın sol tarafından uzun pasında defansın arkasına sarkan Yunus, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 2. gol sevincini yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün 81. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün Güncel Futbol Spor

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