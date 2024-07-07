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Yunanistan Sofos Güreşleri Şampiyonu Kırkpınar'ı Hayranlıkla İzledi

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Yunanistan Sofos Güreşleri şampiyonu Hristo Samarcidis, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldi. Samarcidis, Kırkpınar'ın atmosferinden etkilendiğini ve bir gün Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş tutmayı hayal ettiğini söyledi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen Yunanistan Sofos Güreşleri şampiyonu Hristo Samarcidis, Kırkpınar'a hayran kaldığını ve hayalinin bir gün Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş tutmak olduğunu söyledi.

Yunanistan'da geçen hafta yapılan Sofos Güreşleri'nde birinci olan 28 yaşındaki Samarcidis, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'ı takip etmek için Edirne'ye geldi.

Samarcidis, AA muhabirine, Kırkpınar'ın atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti.

Yunanistan'da minder ve yağlı güreş yaptığını belirten Samarcidis, "Yunanistan'da geçen hafta yapılan güreşlerde şampiyon oldum. 12 yaşından beri güreşle ilgileniyorum. Türkiye'de çok büyük güreşler olduğunu anlatıyorlardı. Bu kadar büyük ve güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Çok iyi pehlivanlar var, süper bir atmosfer var. Her zaman geleceğim. İmkanım olsa Kırkpınar'da güreşmek isterim. Her pehlivanın rüyası Kırkpınar'da güreşmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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