Yunanistan EuroBasket 2025'te Bronz Madalyayı Kazandı

Yunanistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Finlandiya'yı 92-89 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Yunanistan, bu başarıyla tarihindeki üçüncü üçüncülüğünü elde etti.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Antonio Conde (İspanya), Julio Anaya (Panama)

Yunanistan : Dorsey 20, Sloukas 7, Katsivelis, Papanikolaou 4, Giannis Antetokounmpo 30, Toliopoulos 15, Kalaitzakis 5, Samodurov, Kostas Antetokounmpo 3, Thanasis Antetokounmpo, Mitoglou 8

Finlandiya : Little 6, Grandison 8, Valtonen 18, Jantunen 13, Markkanen 19, Salin 5, Nkamhoua 15, Maxhuni, Muurinen 5, Gustavson

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-34

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkanlar: 39.10 Nkamhoua ( Finlandiya ), 39.40 Toliopoulos ( Yunanistan )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
