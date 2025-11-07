Haberler

Yunanistan'da Tekvando Şampiyonası'nda Milli Sporcular Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sena Yılmaz ve İpek Özmen altın madalyanın sahibi olurken, İpek Azra Kaya gümüş, İrem İşel ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonun ikinci gününde kadınlar 51 kiloda Sena Yılmaz ile 29 kiloda mücadele eden İpek Özmen altın madalya elde etti.

Organizasyonda 41 kiloda yarışan milli sporculardan İpek Azra Kaya gümüş, İrem İşel ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyon, yarın 7 sıklette yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
