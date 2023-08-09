Yunanistan'da Futbol Maçı Öncesi Kavga: 5 Hırvat Vatandaşı Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanması planlanan futbol maçı öncesi çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 5 Hırvat vatandaşı ise ülkeden kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Polis, olaya karışan 90'dan fazla zanlının hakim karşısına çıkacağını duyurdu. AEK, UEFA'yı Dinamo Zagreb'e ağır ceza vermeye çağırdı. İki belediye başkanı ise sükunet çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında dün oynanması planlanan futbol maçı öncesinde rakip taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 5 Hırvat vatandaşının daha ülkeden kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, 90'dan fazla zanlının, 10 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla Atina'da hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

Soruşturma kapmasında Hırvatistan vatandaşı 5 zanlının daha ülkenin kuzeybatısındaki Igoumenitsa Limanı'nda İtalya'ya giden bir feribota binmek üzereyken gözaltına alındığı açıklandı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu, polisin, "rakip taraftarlar arasında çıkabilecek çatışmanın olası olduğu" bilgisine göre hareket etmediği için "trajik hatalar" yaptığını kaydetti.

Muhalefet partilerinden gelen istifa çağrılarını reddeden İkonumu, birçoğu üst düzey 7 polis memurunun, açığa alındığı bilgisini verdi.

Öte yandan AEK, yaptığı açıklamada, UEFA'yı Dinamo Zagreb'e "acil ve ağır ceza" vermeye çağırdı.

Hırvat hükümeti ve Dinamo Zagreb yaptıkları açıklamalarda yaşanan olayları kınarken, Atina ve Zagreb belediye başkanları Kostas Bakoyannis ve Tomislav Tomasevic de ortak bildiri yayımlayarak sükunet çağrısında bulundu.

İki belediye başkanı Atina ve Zagreb arasındaki dostane bağların sürdüğünü ve bunu güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydederek, "Bu anlamsız şiddetin stadyumlarımızda, şehirlerimizde ve toplumlarımızda yeri yok." ifadelerine yer verdi.

Taraftarlar arasındaki kavga

İki takım taraftarları arasında dün akşam Atina'da çıkan kavgada, bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelediğini duyurmuştu.

Kavgada yaralanan 10 kişiden 4'ünün hastanede tedavisi sürüyor.