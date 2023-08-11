Yunanistan'da AEK ve Dinamo Zagreb taraftarları arasında çıkan kavgada ölüm

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Hırvat taraftarların ifade vermek için götürüldüğü mahkeme binası önünde toplanan AEK taraftarları olay çıkardı. UEFA Başkanı Ceferin, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında 1 kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan Hırvat taraftarların ifade vermek için götürüldüğü mahkeme binası önünde toplanan AEK taraftarları olay çıkardı.

Yunanistan'da rakip taraftarlar arasında ölümle sonuçlanan kavgaya ilişkin olaylar durulmuyor.

Söz konusu kavga nedeniyle hakim karşısına çıkarılan Hırvat taraftarların bulunduğu mahkeme binasının önünde toplanan yaklaşık 200 AEK taraftarı, polise ve basın mensuplarına su şişeleri gibi nesneler fırlatarak olay çıkardı.

Mahkeme önünde çıkan olaylara karışan taraftarlardan gözaltına alınan ve olaylar sırasında yaralanan kişilerin olmadığı bildirildi.

İki takım taraftarları arasında çıkan kavgada, bıçak darbeleriyle hayatını yitiren 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris'in, Atina'nın batısındaki memleketi Elefsina'da toprağa verilmesi planlanıyor.

UEFA Başkanı Ceferin, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, rakip taraftarlar arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından 16 Ağustos'ta ziyaret edeceği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Yunanistan'dan yetkililer, ülkenin dört büyük kulübü olan AEK Atina, Olympiakos, PAOK ve Panathinaikos'un temsilcilerinin yanı sıra spor yetkililerinin de görüşmelere katılmaya davet edildiğini kaydetti.

Olay

Rakip takımların taraftarları arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan AEK taraftarı Kaçuris, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelediğini duyurmuştu.

Polis, 90'dan fazla zanlının, 10 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla Atina'da hakim karşısına çıkacağını bildirmişti.