Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı. İlk periyotta eşitlik sağlansa da ev sahibi ekip, devreyi 46-32 önde tamamladı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

Yunanistan : Pavlopoulou 5, Christinaki 12, Parks 14, Spanou 6, Fasoula 21, Krimili 8, Bosgana 14, Nikolopoulou 1, Louka 2, Chatzileonti 4, Chairistanidou, Karlafti

İsviçre : Fora 10, Dos Santos 9, Herminjard 18, Schwarz 12, da Silva, Margot, Constantin, Ranisavljevic 1, Hatch 2, Favre 8, Wenger 5, Jac"

1. Periyot: 19-19

Devre: 46-32

3. Periyot: 64-44

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Yunanistan, İsviçre'yi 87-65 yendi.

Ev sahibi Yunanistan, ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci periyodunda etkili hücum etti ve devre arasına 46-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Yunanistan, final periyoduna 64-44 üstünlükle girdiği karşılaşmayı 87-65 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya 71-69 yenilmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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