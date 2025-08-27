Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Süper Lig Hedefinde

Üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, bu yıl ilk kez mücadele edeceği ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'ni, bu yıl da TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza eden Yüksekova ekibi, bu yıl ilk kez mücadele edeceği ligde üst sıralarda yer almak için yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Çalışmalarını İlçe Stadyumu'nun yanındaki sentetik sahada sürdüren Yüksekovaspor, aralarında Fenerbahçe'den Derya Arhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımından Beyza Kocatürk, Tunus Milli Takımı kalecisi Jebrani Soulayma ve Azerbaycan Milli Takımı kalecisi Aytaç Sharifova'nın da bulunduğu 12 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Hakkarigücü ile birlikte kenti temsil edecek ikinci takım olan Yüksekovaspor, ligde üst sıralarda yer alarak yeni bir şampiyonluk hayali kuruyor.

"Bizim için kolay olmayacak ama iddialıyız"

Yüksekovaspor Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, AA muhabirine, alt liglerde iki yıl üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hakim olmadıkları bir ligde mücadele edeceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ankara, Giresun, Hakkari ve dört büyüklerin olduğu bir ligde mücadele edeceğiz. Zorlu bir lig, bizim için kolay olmayacak ama iddialıyız. Hedeflerimiz var ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Emin adımlarla ilerleyerek istediğimiz mevkide ligi bitirmeyi planlıyoruz. Bu sene takımın eksik bölgelerine transferler yaptık. Lige yeni çıkan bir takımız ama ilerleyen süreçte ligi daha iyi tanıyıp zirve için mücadele etmeyi düşünüyoruz. Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız, takım içinde arkadaşlık bağları güçlendi. Lig öncesinde birkaç hazırlık maçı daha yapıp sezona hazır girmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkmamızda en büyük pay taraftarımıza ait. Onların inancıyla Süper Lig'e yükseldik, hepsine çok teşekkür ediyorum."

Derya Arhan: "Yüksekovaspor'un ligin sürpriz takımı olabileceğini düşünüyorum"

Fenerbahçe'den transfer edilen oyuncu Derya Arhan ise Yüksekova'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu yıl takımın ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceğini anlatan Derya, "Bizim için farklı bir deneyim olacak. Umarım takıma en iyi şekilde katkı sağlayabilirim. Hedefimiz bu sene ligde kalmak, sonraki yıllarda ise üst sıralarda yer almak. Yüksekovaspor'un ligin sürpriz takımı olabileceğini düşünüyorum. Takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'ndan transfer edilen Beyza Kocatürk de "Şampiyon bir takımdan şampiyon bir takıma geldim. Takımımızı en iyi yerlere taşımak için buradayım. Çok güzel bir coğrafyada, sıcakkanlı insanlarla birlikte olmak ayrı bir mutluluk. İnşallah takımımızı hak ettiği noktaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.