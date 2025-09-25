Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Süper Lig'de İddialı Başlıyor

KADIN Futbol Süper Ligi'ne tarihinde ilk kez yükselerek büyük bir başarıya imza atan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Ligin ikinci haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Kars'ta sürdüren takımın oyuncusu Nurtel Özkan, "Doğuda kadınların başarısını görünür kıldık. Şimdi Süper Lig'de mücadele ediyoruz ve bunun gururunu yaşıyorum" dedi.

Kadın Süper Ligi'nin ilk haftasında AMED Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, ikinci hafta Trabzonspor ile oynayacağı zorlu deplasman maçı öncesinde kamp için Kars'a geldi. Kars Şehir Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdüren takım, hem fiziksel hem de mental açıdan lige en iyi şekilde adapte olmak için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Sanayici ve iş insanı Sevim Aydın'ın misafiri olan takımın hedefi Trabzon'dan puanla dönmek.

'BU BAŞARIYLA MEMLEKETİMİZE PRESTİJ KAZANDIRDIK'

Yardımcı Antrenör Kübra Şen, yaptığı açıklamada kampın önemine dikkat çekerek şunları söyledi

"Ligin ilk maçını AMED Spor ile kendi evimizde oynadık ve 1 puanla ayrıldık. Şimdi ikinci hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu zorlu mücadele öncesinde kamp için Kars'tayız. Süper Lig'de mücadele etmek bizim için büyük bir gurur. Bu atmosferi yeni soluyoruz ve bu başarıyla memleketimize prestij kazandırdık. Sadece sahada değil, saha dışında da örnek bir duruş sergilemek istiyoruz. Sanayici Sevim Aydın'ın desteğiyle moral ve motivasyonumuz daha da yükseldi.

'ALGIYI KIRDIK'

Takımın tecrübeli oyuncularından, 14 yıllık futbol kariyerine sahip Nurtel Özkan ise genç oyunculara ablalık yaparak deneyimlerini aktardığını belirtti. Bu birliktelik ve dayanışma ile çok daha güçlü olacaklarını ifade eden Özkan, Bundan birkaç yıl öncesine kadar Doğu'da kadınların sporda başarısı pek ön planda değildi. Biz bu algıyı önce Hakkarigücü, ardından da Yüksekovaspor ile yıktık. Bu büyük bir başarı. Bölgenin terörle anılmasındansa kadınların sporla anılması çok değerli. Bu algıyı kırdık. Ailem de bana destek oldu. Doğuda kadınların başarısını görünür kıldık. Şimdi Süper Lig'de mücadele ediyoruz ve bunun gururunu yaşıyorum. 15 takımın yer aldığı zorlu bir ligde mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak ama biz zoru severiz. Yeteneklerimize güveniyoruz. Umarım sezonu güzel bir şekilde tamamlarız diye konuştu.