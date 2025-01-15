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Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Maiko Bebia'yı Kadrosuna Kattı

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Maiko Bebia'yı Kadrosuna Kattı
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Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Gürcistanlı orta saha oyuncusu Maiko Bebia'yı transfer ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Bebia, Yüksekova'da kendini mutlu hissettiğini ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Gürcistanlı orta saha oyuncusu Maiko Bebia'yı transfer etti.

Gösterdiği performansla Süper Lig yolunda iddialı bir şekilde ilerleyen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. 34 puanla liderliğini sürdüren Yüksekova ekibi, Gürcistanlı orta saha Maiko Bebia'yı renklerine bağladı.

Takımla birlikte antrenmana çıkan Bebia, Yüksekova'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemden ilk defa dışarı çıkıyorum. Takımımız, teknik heyetinden personeline kadar bana çok iyi destek verdi. Yüksekova halkı da bizi büyük bir sevgiyle karşıladı. Bu sıcak ortamda başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada tam bir aile ortamı var ve önümüzdeki süreçte Süper Lig yolunda takımıma elimden gelen katkıyı sağlayacağım" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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