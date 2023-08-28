Yüksekovalı Dağcılar Türkiye'nin 2. Yüksek Noktasına Zirve Yaptı

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Türkiye'nin 2'nci yüksek noktası olan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Reşko-Uluduruk'a zirve tırmanışı yaptı. Her hafta Hakkari ve ilçelerini gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, bu hafta da 20 bin yıllık buzulların yer aldığı Cilo-Reşko-Uluduruk'a zirve yaptı.

Türkiye'nin 2. yüksek noktasına zirve tırmanışı

Yüksekovalı dağcılar, bulutları geçerek Reşko-Uluduk'a zirve yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Türkiye'nin 2'nci yüksek noktası olan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Reşko-Uluduruk'a zirve tırmanışı yaptı.

Her hafta Hakkari ve ilçelerini gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, bu hafta da 20 bin yıllık buzulların yer aldığı Cilo-Reşko-Uluduruk'a zirve yaptı. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 15 kişilik grubun bu haftaki rotası ilçenin güneyinde yer alan Türkiye'nin 2'nci yüksek noktası oldu. Zorlu bir tırmanışın ardında grup 4 bin 135 rakımda yer alan Cilo-Reşko-Uluduruk'a zirve yaparak günün mutluluğunu yaşadı.

Her şeye rağmen zirve yaptıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Suat Öztekin, "Zorlu bir parkur ve tırmanışın ardında şimdi tam 4 bin 135 rakımda yer alan ve Türkiye'nin 2'nci en yüksek dağı olan Reşko-Uluduruk'a zirve yaptık. 15 kişilik ekiple geldik. Burada tam 20 bin yıllık buzullar da yer alıyor. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş ve tırmanışımız zirveyle son buldu. Her hafta olduğu gibi yine bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.