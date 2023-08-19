Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki buzul göllerine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

Yüksekovalı dağcılar Şemdinli'deki buzul göllerine doğa yürüyüş gerçekleştirdi

HAKKARİ - Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki buzul göllerine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 25 kişilik grubun bu haftaki rotası Şemdinli ilçesinde bulunan Çevre köyü oldu. Zorlu bir tırmanışla akşam geç saatlerine dağ yürüyüşlerinin yanı sıra bölgedeki gölleri de gezen grup, daha sonra merkeze döndüler.

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, " Bu hafta 25 kişilik ekibimiz ile birlikte yaptığımız etkinlik rotası Geverok Vadisi ve Kırmızıtaş Buzul Golü oldu. Buradaki yüksek irtifa 3 bin 400 metre. Bu irtifada hem tanıtım hem de doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu göl Hakkari bölgesinin en büyük gölü olma özelliğini taşıyor. Bu alanlara izinsiz ve rehbersiz girmek kesinlikle yasaktır. Bu bölge yürüyüş rotası ortalama 6 saat ve görülmeye değer bir yer olmakla birlikte aynı gün iki mevsim görmek mümkün" dedi.

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "YEKDASDER ekibi olarak bu haftaki rotamız Geverok Vadisi oldu. 25 kişilik ekiple birlikte bölgeye geldik. 6 saat zorlu bir tırmanıştan sonra Kırmızı Taş Gölüne vardık. Ama burası görülmeye ve keşfedilmeye bir yer olduğunu belirtmek istiyorum. Şuan arkadaşlar gölde yüzüyorlar, tadını çıkartıyorlar. Arkamda gördüğünüz buzul gölü bölgenin yüz ölçümü olarak en büyük gölüdür. Bu göl ismini Kırmızı Taş Buzul Gölü'nden alıyor. Bölgenin etrafında çok kırmızı taş olduğu için göl ismini bu doğal oluşumdan almıştır. Etrafı muazzam dağ silsilesi var. Bölgenin sol tarafında İkiyaka Sat Dağları ve gölleri bulunuyor. Sağ tarafta ise Çarcel dağları ve gölleri var. Gölün dağ silsilesi sonra Irak sınırı başlıyor. Geverok Vadisi bin yıllık buzulların heybetli görüntüsü görmek mümkündür. Bölge iki mevsiminin bir arada yaşandığı muazzam bir yerdir. Yıllar içinde ülkenin, dünyanın dört bir yanından insanların buraya akın edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte dernek olarak bizler bu doğal ortamın bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda gelip görmek isteyenlere de rehberlik ediyoruz" İfadelerini kullandı.