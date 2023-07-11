Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 200 sporcu, çevre temizliği yaparak çöp sorununa dikkat çekti. İpekyolu Caddesi ve Mevlana Parkı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla ilçenin daha yaşanabilir bir çevreye sahip olması hedeflendi.

- Yüksekovalı 200 sporcu çevre temizliği yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 200 sporcu çevre temizliği yaptı.

Son dönemlerde ilçede gelişi güzel atılan çöplere dikkat çekmek için Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan 200 öğrenci ve eğitmenleri, sıvayarak mıntıka temizliği yaptı. 200 sporcunun eğitmenleriyle beraber ellerine aldıkları çöp poşetleriyle bir saat boyunca yapılan çalışmayla İpekyolu Caddesi ve Mevlana Parkı'nı çöplerden temizlediler.

Yaşanır bir çevre için ilçede bu temizliği sürdüreceklerini belirten Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Çevre temizliği farkındalığı göstermek ve şuurlu bir gençlik oluşmak anlamında Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü ailesi olarak çevre temizliği yaptık. Zararlı atıklar maalesef doğamıza, çevremize ve suyumuza zarar veriyor. Lütfen şehrimize, doğamıza, memleketimize sahip çıkalım. Sağlıklı çevre, sağlıklı sporcu diyoruz ve inşallah bu sloganımızla ilçemizde temizlik seferberliği başlatıyoruz. Milli sporcu ve diğer sporcularımızla beraber 200 kişiyle çevre temizliğimizi yaptık" dedi.

Milli Kayak Antrenörü Bayram Ören de, sporcularla beraber çevre temizliği yaptıklarını belirterek, "Sporcularımızda farkındalık oluşturmak için birçok bölgeye gelişi güzel atılan çöplerden arındırdık. Maalesef Yüksekova'da bir çöp sorunu var. İnşallah bu tür çalışmalar şehrimize bir fayda sağlayacaktır. Bizde 200 sporcu ile bu çalışmayı yürüttük" ifadelerini kullandı.