Yüksekova Sporcuları, Türkiye Kayaklı Koşu Yarışmaları'nda Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmaları'nda en çok madalyayı kazanan Yüksekovalı sporcular, Türkiye şampiyonasında da zirveyi hedefliyor.

Yüksekova'da gerçekleştirilen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmaları'nda en çok madalya kazanan Yüksekovalı sporcular, gözlerini Türkiye şampiyonasına çevirdi. Genç yetenekler, ülke çapında da zirveye çıkmayı hedefliyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, sporcuların bu başarısından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye genelinde en fazla madalya kazanan il olduklarını ifade eden Yılmaz, "14 birincilik ve toplamda 34 madalya ile büyük bir başarıya imza attık. Bu nedenle çok mutluyum. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten büyük emek verdiler" dedi.

Yılmaz, sporcuların zorlu hava şartlarına rağmen azimle çalıştığını vurgulayarak, "Sıfırın altında 24-30 derecelerde, kar kış demeden büyük bir gayretle antrenman yapıyorlar. Bu emeklerinin karşılığını aldılar ve bizler de çok gururluyuz. İnşallah sırada Türkiye şampiyonası var ve orada da şampiyonluğu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirten Yılmaz, "Bizim amacımız sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünya çapında şampiyonluklar kazanmak. Üstelik sadece kayakta değil, farklı branşlarda da çalışmalarımız sürüyor. Okul sporları başta olmak üzere güreş ve diğer branşlarda da başarılı sonuçlar alıyoruz. Yüksekova adeta bir sporcu fabrikası haline geliyor ve buradan geleceğin yıldızları çıkacak" ifadelerini kullandı.

İlhan Yılmaz: "Bu çocukları en iyi şekilde yetiştiren hocalarımıza minnettarız"

Sporcuların başarısında büyük pay sahibi olan antrenörlere de teşekkür eden Yılmaz, "Bu çocukları en iyi şekilde yetiştiren hocalarımıza minnettarız. Onlara çok teşekkür ediyor, sporcularımıza da başarılar diliyorum. Bizleri sürekli takip eden ve destekleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Büyüklerimizin talimatları doğrultusunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah daha büyük başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.

Milli Takım Antrenörü Bayram Ören de, Yüksekova'daki sporcuların Türkiye genelinde büyük bir çıkış yakaladığını belirterek, son iki yılda üst üste Türkiye şampiyonu olduklarını vurguladı. Ören, yapılan son müsabakalarda 350 sporcu arasından 14 altın madalya olmak üzere toplamda 34 madalya kazandıklarını ifade etti. Yüksekova'nın spor altyapısı açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Ören, bölgenin yüksek rakımlı oluşunun sporcular için önemli bir antrenman alanı sunduğunu dile getirdi. Özellikle uluslararası düzeydeki spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek bir konumda olduklarını söyleyen Ören, bu konuda çeşitli ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti. - HAKKARİ