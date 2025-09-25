Yüksekova Spor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Kars'ta Sürdürüyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Yüksekova Spor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor.

Kadınlar 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübü, ilk maçında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalmıştı. Yükseova temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Kars Şehir Stadyumu'nda sürdürüyor.

Kars'ta kamp yaparak hem fiziksel hem de mental olarak lige adapte olmaya çalışan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nda Yardımcı Antrenör Kübra Şen, "Ligin ilk maçını Amed Spor ile evimizde oynadık, sahamızdan 1 puanla ayrıldık. Şimdi 2. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu zorlu mücadele öncesinde kamp için Kars'tayız. Süper Lig'de bu atmosferi yeni soluyoruz. Memleketimize prestij kazandırdık. En iyi şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - KARS