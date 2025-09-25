Haberler

Yüksekova Spor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Kars'ta Sürdürüyor

Yüksekova Spor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Kars'ta Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor, ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldıktan sonra Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kars'ta yapıyor. Takım, hem fiziksel hem de mental olarak lige adapte olmaya çalışıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Yüksekova Spor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Kars'ta sürdürüyor.

Kadınlar 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübü, ilk maçında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalmıştı. Yükseova temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Kars Şehir Stadyumu'nda sürdürüyor.

Kars'ta kamp yaparak hem fiziksel hem de mental olarak lige adapte olmaya çalışan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nda Yardımcı Antrenör Kübra Şen, "Ligin ilk maçını Amed Spor ile evimizde oynadık, sahamızdan 1 puanla ayrıldık. Şimdi 2. hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu zorlu mücadele öncesinde kamp için Kars'tayız. Süper Lig'de bu atmosferi yeni soluyoruz. Memleketimize prestij kazandırdık. En iyi şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.